Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток по состоянию на 17.00 11 апреля.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье.

Все обстрелы пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и велись из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сводке.

По данным штаба ООС, в течение недели пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 35 гектаров территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 619 взрывоопасных предмета.