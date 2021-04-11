Конституционный референдум в Кыргызстане состоялся - вице-премьер Кармышаков

В Кыргызстане состоялся конституционный референдум, предусматривающий утверждение президентской формы правления в стране, на участки пришли более 30% избирателей, заявил вице-премьер страны Улукбек Кармышаков на брифинге в воскресенье.

"Более 30% избирателей пришли на референдум", - заявил Кармышаков.

Референдум считается состоявшимся при явке не менее 30% избирателей, подсчет голосов продолжается.

"Считаю, мы успешно провели и завершили референдум и местные выборы. На участках не было зафиксировано грубых нарушений", - отметил он.

Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны прошли выборы в местные советы. Избирательные участки открылись в 08:00 (05:00 по Киеву) и закрылись в 20:00 (17:00 по Киеву).

По данным ЦИК, в окончательный список избирателей на референдум вошли 3,6 млн человек. На территории республики сформированы 2 тыс. 435 избирательных участков, за пределами страны - 48.

Основной закон республики был принят 5 мая 1993 года, затем в него неоднократно вносились изменения, которые сначала были направлены на усиление президентской власти, затем в сторону усиления роли парламента через партийные выборы.

10 января этого года одновременно с досрочными выборами главы государства в Кыргызстане прошел еще один референдум, и более 84% избирателей проголосовали за возвращение к президентской республике.

Новая редакция Конституции предусматривает утверждение в республике президентской формы правления, введение института Народного Курултая (Народного Собрания), а также сокращение числа депутатов парламента с нынешних 120 до 90.

Согласно новой Конституции, избранный президент Кыргызстана может возглавлять республику не более двух 5-летних сроков (действующий Основной закон предусматривает избрание главы государства сроком на шесть лет единожды - ИФ).

В редакции новой Конституции указано, что структура и состав правительства определяются президентом, деятельность правительства во главе с премьером обеспечивается администрацией президента. Глава правительства в свою очередь возглавляет администрацию президента.

Также предлагается вывести Конституционную палату из состава Верховного суда, образовав Конституционный суд Кыргызстана.