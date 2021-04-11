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18:02 11.04.2021

Женские ассоциации потребовали отставки главы Евросовета после протокольного инцидента в Анкаре

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Женские ассоциации потребовали отставки главы Евросовета после протокольного инцидента в Анкаре

Ассоциации европейских женщин направили письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с требованием его отставки после протокольного инцидента в Анкаре, где во время визита руководителей институтов ЕС в Турцию не было предложено кресло главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

Как сообщают в воскресенье бельгийские СМИ, эти ассоциации объявили сбор подписей под петицией, и на момент публикаций в начале второй половины дня было собрано более 2,5 тыс. подписей в Бельгии, Франции, Италии и даже за пределами Евросоюза.

Одна из ассоциаций - Международный благотворительный фонд расширения прав и возможностей женщин - указала на "три главные ошибки" Мишеля во время встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в минувший вторник в Анкаре. По мнению инициаторов петиции, глава Евросовета допустил три серьезных промаха, нанеся ущерб "дипломатии, Европейскому союзу и правам человека, особенно правам женщин", не говоря уже, что такое отношение к председателю Еврокомиссии было "оскорблением всех женщин".

"Принимая во внимание эти три серьезные ошибки, очевидно, что жалкие извинения не решат ситуацию политического вакуума, которую вы создали для Европы по отношению к ее гражданам, как и по отношению к миру, большая часть органов прессы которого описала этот инцидент, высмеивая его", - говорится в письме Мишелю.

"Поэтому мы просим вас уйти с поста председателя Европейского совета", - написали авторы послания.

Протокольный инцидент с главой ЕК во время визита в Анкару руководителей ЕС, когда ей в отличие от председателя Евросовета не предложили сесть в кресло рядом с президентом Турции, вызвал бурное обсуждение и негодование в прессе и среди европейских политиков.

В СМИ и социальных сетях было широко распространено видео, на котором отчетливо слышно, как фон дер Ляйен издает возглас удивления, когда видит, как Мишель усаживается в кресло, а ей уготовано место на диване в стороне, напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, не равного ей по рангу в протокольной иерархии. Глава ЕК казалась растерянной и не понимавшей, куда ей садиться, пока Мишель и Эрдоган устраивались в креслах.

"Госпожа фон дер Ляйен ожидает отношения к себе согласно правилам протокола и просит свои службы сделать так, чтобы инциденты подобного рода не повторились в будущем", - заявил журналистам в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

 
Теги: #ес #турция #мишель #инцидент
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