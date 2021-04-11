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18:00 11.04.2021

Китай на начальном этапе пандемии COVID-19 не смог предоставить полный доступ к информации о происходящем - Блинкен

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Китай на начальном этапе пандемии COVID-19 не смог предоставить полный доступ к информации о происходящем - Блинкен

Власти КНР в начальной фазе пандемии коронавируса оказались неспособны в полной мере сотрудничать с международным сообществом, заявил в интервью телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я думаю, Китай знает, что на ранних этапах COVID-19 не было сделано то, что надо, а это значило в режиме реального времени предоставлять доступ международным экспертам, в режиме реального времени делиться информацией и обеспечивать действительную транспарентность", - сказал госсекретарь.

В результате, заключил Блинкен, распространение вируса быстро вышло из-под контроля, и последствия оказались разрушительнее, чем могли бы быть.

Он отметил, что пандемия указала на необходимость глобального подхода к подобным угрозам, а это включает в себя "настоящую приверженность транспарентности", а также усиление и реформирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам госсекретаря, "и Китай должен сыграть свою роль в этом".

Также в интервью он затронул проблему взаимоотношений Пекина и Тайваня, подчеркнув, что "для любой стороны было бы серьезной ошибкой попытаться силой изменить статус-кво". Он напомнил, что Вашингтон имеет серьезные обязательства перед Тайванем в деле помощи его властям обеспечить самооборону.

Теги: #сша #китай #блинкен #коронавирус
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