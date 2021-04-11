Власти Харькова просят льготников воздержаться от поездок в общественном транспорте в часы пик в связи с ситуацией с COVID-19

Власти Харьков напоминают горожанам о необходимости носить маски, а также просят льготников воздержаться от поездок в общественном транспорте в часы "пик".

"Поскольку Харьков оказался в "красной" карантинной зоне, соблюдайте обязательный масочный режим. Отдельная просьба к горожанам, имеющим льготы на проезд. По возможности, воздерживайтесь от поездок в городском наземном и подземном транспорте в утренние и вечерние часы пик", - говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета.

По мнению авторов документа, разгрузка транспорта позволит уменьшить заболеваемость COVID-19 в городе. "Разгрузка троллейбусов, трамваев, маршруток и подземки от чрезмерного количества пассажиров позволит уменьшить заболеваемость коронавирусом в Харькове и создаст условия для скорейшего выхода нашего города из "красной" карантинной зоны", - говорится в обращении.

Как сообщалось, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила "красный" уровень эпидопасности в Харьковской области с 11 апреля