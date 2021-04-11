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16:44 11.04.2021

В "красной зоне" эпидопасности половина областей Украины и Киев - Минздрав

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В "красной зоне" эпидопасности половина областей Украины и Киев - Минздрав

В Киеве и 12 из 24 областей Украины зарегистрирован наивысший "красный" уровень эпидемиологической опасности, который предусматривает наиболее жесткие карантинные ограничения.

Это следует из таблицы индикаторных показателей регионов со значительным распространением коронавирусной инфекции Covid-19 по состоянию на 11 апреля, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно данным Минздрава, в "красной зоне" – Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

В то же время, в "оранжевую зону" попали 10 областей из 24: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Черкасская.

В "желтой зоне" – лишь две области: Ивано-Франковская и Херсонская. Желтый уровень эпидемиологической опасности – базовый на уровне всей страны.

 

Теги: #коронавирус #минздрав
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