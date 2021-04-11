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16:25 11.04.2021

В Киеве за сутки 697 человек заболели Covid-19, 42 умерли, 236 выздоровели – мэр

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В Киеве за сутки 697 человек заболели Covid-19, 42 умерли, 236 выздоровели – мэр

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 был подтвержден у 697 больных, умерли 42 человека из числа ранее заболевших, выздоровели 236, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 207, в Днепровском - 150 и в Голосеевском - 93", - отметил Кличко.

Всего, по его словам, в больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 71 больного коронавирусной инфекцией, а также 408 пациентов с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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