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16:18 11.04.2021

В Индии на фоне роста заболеваемости COVID-19 запретили экспорт лекарства ремдесивир

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В Индии на фоне роста заболеваемости COVID-19 запретили экспорт лекарства ремдесивир

Власти Индии в связи с ухудшением обстановки с коронавирусом COVID-19 в стране ввели запрет на экспорт лекарства ремдесивир, использующегося для лечения этого заболевания, сообщило в воскресенье издание Times of India.

"Экспорт инъекций ремдесивира и активных фармацевтических ингредиентов ремдесивира запрещается до тех пор, пока ситуация с COVID-19 в стране не улучшится", - цитирует издание выдержки из правительственного заявления.

При этом власти ожидают роста внутреннего спроса на лекарство и поэтому поддерживают контакт с производителями ремдесивира. Также правительство предпринимает меры по облегчению доступа больниц и пациентов к лекарству, добавляет Times of India.

Ремдесивир является лекарством против COVID-19, предназначенным для взрослых пациентов и подростков старше 12 лет, страдающих пневмонией и нуждающихся в кислородной поддержке. Однако об эффективности лекарства поступала противоречивая информация. Так, исследование, проводившееся при поддержке американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в 10 странах с участием более тысячи пациентов, показало, что ремдесивир, вводимый пациентам внутривенно, ускорил процесс выздоровления госпитализированных. В среднем препарат сокращал госпитализацию пациентов с 15 до 11 дней.

Однако исследование ВОЗ показало, что применение ремдесивира не оказывает существенного влияния на снижение смертности у пациентов и длительность их госпитализации.

В воскресенье сообщалось, что индийские медицинские службы зарегистрировали за сутки свыше 152,8 тыс. случаев коронавируса COVID-19 в стране: по этому показателю Индия в данный момент опережает другие государства мира.

Ранее стало известно, что рост заболеваемости COVID-19 в Индии привел к задержкам с поставками из этой страны до 90 млн доз вакцин: так, Институт сыворотки Индии - крупнейшая в мире компания-производитель вакцин - является ключевым поставщиком вакцин для международной программы распределения вакцин COVAX.

Теги: #коронавирус #лекарство #индия
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