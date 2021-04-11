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14:28 11.04.2021

В Беларуси суточный спад заражений COVID-19, скончались 10 человек

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В Беларуси суточный спад заражений COVID-19, скончались 10 человек

В Беларуси по данным на 11 апреля зарегистрировано 336 тыс. 38 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в субботу.

За сутки коронавирусом заразились 1175 пациентов. Накануне сообщалось о 1433 случаях инфицирования.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 354 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве. По состоянию на 10 апреля это число составляло 2 тыс. 344.

Всего с начала пандемии в Беларуси выздоровели 326 тыс. 487 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 10 апреля - 325 тыс. 108, суточный прирост - 1 тыс. 379 пациентов).

За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 537 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 553 тыс. 937 тестов.

Теги: #коронавирус #беларусь
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