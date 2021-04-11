Пресс-секретарь президента РФ исключает возможность войны с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность войны с Украиной, несмотря на жесткие заявления, которые в последнее время делает Москва.

"Конечно, никто не собирается двигаться к войне и вообще никто не приемлет возможность такой войны", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что "также никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине". "Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - сказал представитель Кремля.

Характеризуя обстановку в Донбассе, он отметил, что "происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины".

"То есть, случаются провокации, возникает какой-то ответный огонь на эти провокации. Поскольку в целом напряженность, деэскалация не происходит, напряженность очень высокая, то подобные провокации, они могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности", - отметил пресс-секретарь президента РФ.