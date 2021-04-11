В Эстонии, Латвии и Литве продолжает снижаться число суточных заражений COVID-19

В странах Балтии за прошедшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 645 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 438 выявлено в Эстонии, 839 - в Литве и 368 - в Латвии.

Накануне в странах Балтии было выявлено 2 тыс. 300 заражений, в пятницу - 2 тыс. 490, в четверг - 2 тыс. 546.

В Эстонии за минувшие сутки были проанализированы 3 529 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 438 или 12,4% от общего числа суточных тестов, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 114 тыс. 174 случая заражения Covid-19.

Умерли за сутки восемь человек, всего от коронавируса скончались 1 028 человек.

Средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составила 793,7 случаев, доля первичных позитивных тестов 15,7%.

В течение дня в больницах было открыто 43 новых историй болезни COVID-19, всего в стационарном лечении нуждаются 589 пациентов.

Выздоровели 94 тыс. 807 человек.

Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины привита 259 061 жителям, курс вакцинации завершен у 074 774 человек.

В Литве за прошедшие сутки зарегистрировано 839 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 12 человек, сообщает в воскресенье новостной портал Delfi.ru со ссылкой на департамент статистики.

По последним данным, общее число заболевших инфекцией достигло 226 тыс. 173, количество скончавшихся составило 3 687, выздоровели после коронавируса 205 тыс. 897 человек.

В Латвии за прошедшие сутки выявлено 368 новых случаев COVID-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Уже четвертый день немного растет кумулятивный уровень заболеваемости на 100 тыс. населения, который составил 344,3 случая. За последние недели самый низкий кумулятивный показатель был 7 апреля - 330,6.

В то же время впервые за пять месяцев ЦПКЗ не получил информации ни об одном умершем с диагнозом - COVID-19. В последний раз такое было 22 ноября.

Количество скончавшихся от инфекции в Латвии составило 1 986 человек (1,84% от всех зараженных).

В субботу сделано 5386 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 6,8%. С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлен у 107 тыс. 608 человек.

По подсчетам агентства BNS, за последние две недели коронавирусом в стране заболели 6568 человек.