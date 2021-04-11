События

12:46 11.04.2021

В начале недели в Украине ожидаются прохладные ночи и теплые дни, местами пройдут небольшие дожди

2 мин читать
В начале недели в Украине ожидаются прохладные ночи и теплые дни, местами пройдут небольшие дожди

В ближайшую ночь в Украине, кроме юго-восточной части, будет прохладно, днем 12 апреля в большинстве областей тепло, ожидается повышенная влажность воздуха на юго-востоке страны, днем также в северных и центральных областях.

Как сообщает Укргидрометцентр, в юго-восточной части страны в понедельник ожидаются кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории - без осадков, лишь в северных и центральных областях днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью в юго-восточной части 4-9° тепла, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла, в западных и восточных областях 15-20°; в Карпатах ночью 3-6° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью 3-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 12-14° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 апреля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 23,8 градусов тепла в 2015 году, а самая низкая ночью – на отметке 2,9 градусов мороза в 1928 году.

Днем 13 апреля в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдет небольшой дождь, на остальной территории - без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура во вторник ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, в западных и восточных областях до 20°; в Карпатах ночью и днем 1-6° тепла.

В Киеве 13 апреля без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 14-16°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 10.04.2021
Теплая, сухая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

Теплая, сухая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

17:17 09.04.2021
Теплая солнечная погода установится в Украине на выходные и начале недели

Теплая солнечная погода установится в Украине на выходные и начале недели

11:34 09.04.2021
В Украине ожидается сухая и прохладная погода, без осадков

В Украине ожидается сухая и прохладная погода, без осадков

12:21 08.04.2021
В Украине в ближайшие дни – без осадков, к выходным ожидается потепление

В Украине в ближайшие дни – без осадков, к выходным ожидается потепление

12:33 07.04.2021
Циклон покидает Украину, но пока будет прохладно

Циклон покидает Украину, но пока будет прохладно

17:53 06.04.2021
В Украине на Благовещенье прогнозируют осадки, порывистый ветер, похолодание

В Украине на Благовещенье прогнозируют осадки, порывистый ветер, похолодание

12:34 06.04.2021
По всей Украине в ближайшие дни пройдут дожди или мокрый снег, ночью ожидаются заморозки

По всей Украине в ближайшие дни пройдут дожди или мокрый снег, ночью ожидаются заморозки

12:31 06.04.2021
В Закарпатской области ограничено движение транспорта на Ивашковском перевале в связи со снегопадом

В Закарпатской области ограничено движение транспорта на Ивашковском перевале в связи со снегопадом

12:38 05.04.2021
В западных областях Украины ожидается похолодание, в остальных регионах – теплая и сухая погода

В западных областях Украины ожидается похолодание, в остальных регионах – теплая и сухая погода

11:14 04.04.2021
В Украине ожидается незначительное похолодание, возможны осадки

В Украине ожидается незначительное похолодание, возможны осадки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Украины почтил память жертв нацистских концлагерей

В Украине за сутки зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 034 человека – Степанов

Украинский военнослужащий погиб возле Золотое-3 в субботу вечером, еще один ранен

Украина и Турция подписали межправительственное соглашение о жилищном строительстве для крымских татар – Зеленский

Президент Турции отказался признавать присоединение Крыма к России

ПОСЛЕДНЕЕ

В Эстонии, Латвии и Литве продолжает снижаться число суточных заражений COVID-19

В Индии за сутки выявили более 150 тыс. случаев COVID-19, страна лидирует в мире по заболеваемости

Президент Украины почтил память жертв нацистских концлагерей

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 697 человек

Более 180 млн доз вакцин от COVID-19 введено в Соединенных Штатах

Число заражений COVID-19 в мире превысило 135 млн, число жертв - 2,9 млн

Два человека госпитализированы с травмами вследствие стрельбы в Киеве

Япония на время Олимпиады зарезервирует 300 номеров для спортсменов с положительным COVID-тестом

В Украине за сутки зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 034 человека – Степанов

Первый полет вертолета NASA на Марсе отложен из-за возможных неполадок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА