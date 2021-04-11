В начале недели в Украине ожидаются прохладные ночи и теплые дни, местами пройдут небольшие дожди

В ближайшую ночь в Украине, кроме юго-восточной части, будет прохладно, днем 12 апреля в большинстве областей тепло, ожидается повышенная влажность воздуха на юго-востоке страны, днем также в северных и центральных областях.

Как сообщает Укргидрометцентр, в юго-восточной части страны в понедельник ожидаются кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории - без осадков, лишь в северных и центральных областях днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью в юго-восточной части 4-9° тепла, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла, в западных и восточных областях 15-20°; в Карпатах ночью 3-6° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью 3-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 12-14° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 апреля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 23,8 градусов тепла в 2015 году, а самая низкая ночью – на отметке 2,9 градусов мороза в 1928 году.

Днем 13 апреля в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдет небольшой дождь, на остальной территории - без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура во вторник ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, в западных и восточных областях до 20°; в Карпатах ночью и днем 1-6° тепла.

В Киеве 13 апреля без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 14-16°.