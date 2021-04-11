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10:25 11.04.2021

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 697 человек

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В Киеве за сутки коронавирус выявили у 697 человек

В Киеве за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 697 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

За субботу в медучреждения столицы был госпитализирован 71 пациент с подтвержденным диагнозом Covid-19 и 408 – с подозрением на COVID-19 и пневмоніями.

Зафиксировано 42 летальных случая от Covid-19 за прошлые сутки.

Всего с начала пандемии в Киеве заразились коронавирусом 176 569 человек, умерли 3890.

За сутки выздоровело 236 человек, всего с начала пандемии – 111 068.

Как сообщалось, 9 апреля было выявлено 1 605 новых инфецированных, 8 апреля выявили 1 864 новых случая Covid-19, 7 апреля – 1 876, 6 апреля – 1 417 человек.

Кличко отметил, что наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (207), Днепровском (150) и в Голосеевском (93).

 

Теги: #киев #коронавирус #статистика
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