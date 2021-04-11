События

09:45 11.04.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 135 млн, число жертв - 2,9 млн

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 135 млн, число жертв - 2,9 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 135 млн 356 тыс. 256, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 927 тыс. 806, выздоровели около 108 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 31 млн 150 тыс. 847 инфицированных COVID-19, зафиксировано 561 тыс. 782 летальных исхода, излечились более 24 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 13 млн 445 тыс. 6 заболевших, из них умерли 351 тыс. 334 человека, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 13 млн 358 тыс. 805, число скончавшихся - 169 тыс. 275, поправились более 12 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 377,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 731 человек, Бразилии - 1 тыс. 644, Индии - 122.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:25 11.04.2021
В Киеве за сутки коронавирус выявили у 697 человек

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 697 человек

08:30 11.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 034 человека – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 034 человека – Степанов

12:56 10.04.2021
В странах Балтии четвертый день подряд наблюдается снижение суточного прироста заболевших COVID-19

В странах Балтии четвертый день подряд наблюдается снижение суточного прироста заболевших COVID-19

10:24 10.04.2021
В Киеве за минувшие сутки у 1605 человек выявили коронавирус

В Киеве за минувшие сутки у 1605 человек выявили коронавирус

09:36 10.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 134,6 млн, число жертв - 2,9 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 134,6 млн, число жертв - 2,9 млн

08:27 10.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 17 463 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 10 722 человек

В Украине за сутки зафиксировано 17 463 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 10 722 человек

07:24 10.04.2021
Число инфицированных COVID-19 во Франции с начала пандемии превысило 5-миллионный рубеж

Число инфицированных COVID-19 во Франции с начала пандемии превысило 5-миллионный рубеж

20:40 09.04.2021
Власти Грузии решили сделать дни после пасхальных праздников нерабочими, чтобы ограничить мобильность граждан

Власти Грузии решили сделать дни после пасхальных праздников нерабочими, чтобы ограничить мобильность граждан

17:10 09.04.2021
Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Харьковской области с 11 апреля – Немчинов

Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Харьковской области с 11 апреля – Немчинов

16:27 09.04.2021
Шмыгаль предложил Кличко обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы КГГА, если ему недостаточно полномочий для борьбы с COVID-19

Шмыгаль предложил Кличко обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы КГГА, если ему недостаточно полномочий для борьбы с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Украины почтил память жертв нацистских концлагерей

В Украине за сутки зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 034 человека – Степанов

Украинский военнослужащий погиб возле Золотое-3 в субботу вечером, еще один ранен

Украина и Турция подписали межправительственное соглашение о жилищном строительстве для крымских татар – Зеленский

Президент Турции отказался признавать присоединение Крыма к России

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Украины почтил память жертв нацистских концлагерей

Более 180 млн доз вакцин от COVID-19 введено в Соединенных Штатах

Два человека госпитализированы с травмами вследствие стрельбы в Киеве

Япония на время Олимпиады зарезервирует 300 номеров для спортсменов с положительным COVID-тестом

Первый полет вертолета NASA на Марсе отложен из-за возможных неполадок

Украинский военнослужащий погиб возле Золотое-3 в субботу вечером, еще один ранен

Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной

Байден рассматривает кандидатуру нового директора по России в СНБ США

БПЛА Bayraktar TB2 впервые совершил вылет в зону ООС, обнаружена техника противника - нардеп Мисягин

Вертолет NASA готовится совершить первый полет на Марсе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА