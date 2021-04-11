События

09:29 11.04.2021

Два человека госпитализированы с травмами вследствие стрельбы в Киеве

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Два человека госпитализированы с травмами вследствие стрельбы в Киеве

Два человека госпитализированы с травмами в результате конфликта с применением пистолета накануне вечером, сообщает портал "Вартови Эспрессо".

Согласно информации на странице портала в Фейсбук, в субботу вечером, 10 апреля, на просп.Григоренко в Киеве, прозвучали выстрелы. По предварительной информации, между отдыхающими мужчинами произошел конфликт, в результате чего один из них достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов.

В результате выстрелов травмы получили два человека, которые были госпитализированы.

На месте работает следственно-оперативная группа.

 

Теги: #киев #стрельба #потерпевшие
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