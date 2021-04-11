В Украине за сутки зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 034 человека – Степанов

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 12 112 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 5 034 человека, умерло 235 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 апреля 2021 года. В частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 694 человека; летальных случаев - 235; выздоровело – 5 034 человека", – написал Степанов на своей странице в Facebook в воскресенье утром.

Днем ранее, 10 апреля сообщалось о 17 463 новых случаях, 9 апреля министр сообщал о 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, 8 апреля сообщалось о 19 419 новых случаях инфицирования COVID-19, 7 апреля было зафиксировано 15 415 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 апреля Степанов сообщал о 13 276 новых случаях инфицирования COVID-19, 5 апреля сообщалось о 10 179 новых случаях COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 853 249 человек, 37 014 пациентов скончалось, 1 410 860 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

За сутки 10 апреля 2021 в Украине привито 4 048 человек, 377 050 человек привито с начала прививочной кампании.