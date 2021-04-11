События

08:13 11.04.2021

Украинский военнослужащий погиб возле Золотое-3 в субботу вечером, еще один ранен

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Украинский военнослужащий погиб возле Золотое-3 в субботу вечером, еще один ранен

Украинский военнослужащий погиб в субботу вечером вследствие ранения вовремя обстрела со стороны российских наемников на Донбассе, еще один военнослужащий получил ранение. За сутки зафиксировано 9 обстрелов и пролет БПЛА противника, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 10 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения… Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, не совместимые с жизнью. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

Также обстрелы со стороны противника зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, украинские позиции недалеко от населенного пункта Пищевик они обстреляли из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, а у Авдеевки и Каменки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от поселка Майорское противник обстреливал позиции украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи поселка Золотое-3 противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", – подчеркнули в штабе.

Отмечается, что в районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.

"По состоянию на 7:00 утра, 11 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #потери #оос #сводка
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