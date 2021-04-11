События

07:27 11.04.2021

Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной

2 мин читать
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной

Глава министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия должна обнародовать причины перемещения своих войск в районе российско-украинской границы.

"Если бы России нечего было скрывать, она могла бы легко объяснить, какие войска, куда и с какой целью перебрасываются", - написала она в твиттере.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонную беседу с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Как сообщил американский госдепартамент, стороны "подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций".

"Они подчеркнули необходимость немедленного прекращения Москвой военного наращивания и подстрекательской риторики".

Ранее Блинкен в телефонных беседах с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД ФРГ Хайко Маасом обсудил необходимость прекращения исходящих от России, по мнению Запада, "односторонних провокаций" на востоке Украины.

"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом. (...) Они обсудили необходимость того, чтобы Россия положила конец опасной и безответственной риторике, наращиванию военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонним российским провокациям вдоль линии контакта на востоке Украины", - информировал Госдеп США.

По его данным, также состоялся аналогичный телефонный разговор Блинкена с Маасом. Лидеры обсудили "важность поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль линии контакта в восточной Украине, оккупированном Крыму и вдоль границ Украины".

По сообщению агентства Bloomberg, которое ссылалось на информированные источники, Блинкен собирается на следующей неделе посетить Брюссель и обсудить с официальными лицами НАТО растущую обеспокоенность передвижениями российских войск в районе границы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее также заявила, что Россия в настоящий момент сосредоточила на границе с Украиной больше войск, чем когда бы то ни было с 2014 года, и это беспокоит Вашингтон.

Она отметила, что Вашингтон обсуждает рост напряженности в регионе, в том числе, с партнерами по НАТО. В то же время Псаки сказала, что у нее нет в распоряжении деталей взаимодействия Вашингтона и Москвы по этой проблеме.

Теги: #минобороны #россия #войска #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:40 10.04.2021
Главы оборонных ведомств Украины и Турции обсудили сотрудничество в военной сфере и перспективы членства Украины в НАТО

Главы оборонных ведомств Украины и Турции обсудили сотрудничество в военной сфере и перспективы членства Украины в НАТО

11:35 10.04.2021
Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий – Таран

Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий – Таран

00:57 10.04.2021
США ведут консультации с союзниками о действиях России у границ Украины

США ведут консультации с союзниками о действиях России у границ Украины

23:34 09.04.2021
Зеленский передал самолет и вертолет ГУД в сферу управления Минобороны Украины

Зеленский передал самолет и вертолет ГУД в сферу управления Минобороны Украины

21:58 09.04.2021
Блинкен обсудил действия РФ близ Украины с главами МИД Франции и ФРГ

Блинкен обсудил действия РФ близ Украины с главами МИД Франции и ФРГ

19:11 09.04.2021
Байден просит выделить Пентагону более $700 млрд, в частности, для сдерживания РФ и КНР

Байден просит выделить Пентагону более $700 млрд, в частности, для сдерживания РФ и КНР

14:32 09.04.2021
МИД и Минобороны Украины рассказали иностранным послам об эскалации ситуации на Донбассе

МИД и Минобороны Украины рассказали иностранным послам об эскалации ситуации на Донбассе

01:23 09.04.2021
Американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели - Белый дом

Американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели - Белый дом

18:38 08.04.2021
Посол Украины призвал Меркель направить Путину жесткое предупреждение о последствиях за наращивание военного присутствия РФ у границ Украины

Посол Украины призвал Меркель направить Путину жесткое предупреждение о последствиях за наращивание военного присутствия РФ у границ Украины

11:22 07.04.2021
Данилов о наращивании войск РФ у границ Украины: Россия никогда войск своих оттуда не убирала, но сегодня есть "определенная активизация всех процессов"

Данилов о наращивании войск РФ у границ Украины: Россия никогда войск своих оттуда не убирала, но сегодня есть "определенная активизация всех процессов"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 034 человека – Степанов

Украинский военнослужащий погиб возле Золотое-3 в субботу вечером, еще один ранен

Украина и Турция подписали межправительственное соглашение о жилищном строительстве для крымских татар – Зеленский

Президент Турции отказался признавать присоединение Крыма к России

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток, зафиксирован пролет БПЛА противника

ПОСЛЕДНЕЕ

Два человека госпитализированы с травмами вследствие стрельбы в Киеве

Япония на время Олимпиады зарезервирует 300 номеров для спортсменов с положительным COVID-тестом

В Украине за сутки зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 034 человека – Степанов

Первый полет вертолета NASA на Марсе отложен из-за возможных неполадок

Украинский военнослужащий погиб возле Золотое-3 в субботу вечером, еще один ранен

Байден рассматривает кандидатуру нового директора по России в СНБ США

БПЛА Bayraktar TB2 впервые совершил вылет в зону ООС, обнаружена техника противника - нардеп Мисягин

Вертолет NASA готовится совершить первый полет на Марсе

Зеленская запустила в Турции два новых украиноязычных аудиогида

Грузия решила вернуть отозванного почти год назад посла в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА