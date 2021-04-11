БПЛА Bayraktar TB2 впервые совершил вылет в зону ООС, обнаружена техника противника - нардеп Мисягин

Приобретенный у Турции ударный безпилотний летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2 во время своего первого разведывательного вылета в зону ООС обнаружил технику противника - Панцирь-С, С-125, ЗРК-Тор, танки и гаубицы, сообщил народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мисягин.

"Лучший бой - тот, который не состоялся. Нашим врагам лучше было бы изучить эту китайскую мудрость, вместо записок и мемуаров лидеров нацистского режима 20 века. Bayraktar TB2 - беспилотный летательный аппарат, впервые совершил вылет в зону ООС (пока что, с целью наблюдения)", – написал Мисягин на своей странице в Фейсбук в субботу.

Аппаратом были обнаружены: Панцирь-С, С-125, ЗРК-Тор, танки и гаубицы.

"Товарищи", мы вам советуем данную технику отвезти обратно в москву на парад, потому что опять придется дозакупаться и не хватит денег на проведение газа в российские деревни. Во время турецкой операции "Весенний щит", Байрактары зарекомендовали себя с наилучшей стороны, особенно против российской военной техники. Вместе к победе", – написал он.