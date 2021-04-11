События

03:57 11.04.2021

БПЛА Bayraktar TB2 впервые совершил вылет в зону ООС, обнаружена техника противника - нардеп Мисягин

1 мин читать
БПЛА Bayraktar TB2 впервые совершил вылет в зону ООС, обнаружена техника противника - нардеп Мисягин

Приобретенный у Турции ударный безпилотний летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2 во время своего первого разведывательного вылета в зону ООС обнаружил технику противника - Панцирь-С, С-125, ЗРК-Тор, танки и гаубицы, сообщил народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мисягин.

"Лучший бой - тот, который не состоялся. Нашим врагам лучше было бы изучить эту китайскую мудрость, вместо записок и мемуаров лидеров нацистского режима 20 века. Bayraktar TB2 - беспилотный летательный аппарат, впервые совершил вылет в зону ООС (пока что, с целью наблюдения)", – написал Мисягин на своей странице в Фейсбук в субботу.

Аппаратом были обнаружены: Панцирь-С, С-125, ЗРК-Тор, танки и гаубицы.

"Товарищи", мы вам советуем данную технику отвезти обратно в москву на парад, потому что опять придется дозакупаться и не хватит денег на проведение газа в российские деревни. Во время турецкой операции "Весенний щит", Байрактары зарекомендовали себя с наилучшей стороны, особенно против российской военной техники. Вместе к победе", – написал он.

Теги: #бпла #оос #разведка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:49 10.04.2021
Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток, зафиксирован пролет БПЛА противника

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток, зафиксирован пролет БПЛА противника

13:22 10.04.2021
Украинский военный ранен на Донбассе в субботу в результате обстрела – ОТГ "Восток"

Украинский военный ранен на Донбассе в субботу в результате обстрела – ОТГ "Восток"

09:09 10.04.2021
Штаб ООС сообщил о ранении бойца на Донбассе за прошлые сутки

Штаб ООС сообщил о ранении бойца на Донбассе за прошлые сутки

18:15 09.04.2021
Российские наемники обстреляли украинские позиции под поселком Луганское, потерь нет

Российские наемники обстреляли украинские позиции под поселком Луганское, потерь нет

13:56 09.04.2021
СММ ОБСЕ не смогла определить, от взрыва какого боеприпаса погиб 5-летний мальчик в оккупированном поселке Александровское

СММ ОБСЕ не смогла определить, от взрыва какого боеприпаса погиб 5-летний мальчик в оккупированном поселке Александровское

13:55 09.04.2021
Зеленский провёл второй день на Донбассе, пообщался с военнослужащими и вручил им награды

Зеленский провёл второй день на Донбассе, пообщался с военнослужащими и вручил им награды

12:02 09.04.2021
Российские наемники возобновили работы по обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта – украинская сторона СЦКК

Российские наемники возобновили работы по обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта – украинская сторона СЦКК

11:03 09.04.2021
Украине стоит ожидать военного противостояния с РФ – замглавы Офиса президента

Украине стоит ожидать военного противостояния с РФ – замглавы Офиса президента

10:51 09.04.2021
Хомчак: ВСУ готовы к реагированию на обострение ситуации на временно оккупированной территории и вдоль границы с РФ

Хомчак: ВСУ готовы к реагированию на обострение ситуации на временно оккупированной территории и вдоль границы с РФ

10:30 09.04.2021
Делегация США во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила зону ООС

Делегация США во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила зону ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и Турция подписали межправительственное соглашение о жилищном строительстве для крымских татар – Зеленский

Президент Турции отказался признавать присоединение Крыма к России

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток, зафиксирован пролет БПЛА противника

Госпродпотребслужба оштрафует сеть "АТБ" за разрешение пускать в магазины людей без масок

Ермак: Встреча Зеленского и Эрдогана проходит тет-а-тет, обсуждают Донбасс, Крымскую платформу и двустороннее сотрудничество

ПОСЛЕДНЕЕ

Вертолет NASA готовится совершить первый полет на Марсе

Зеленская запустила в Турции два новых украиноязычных аудиогида

Грузия решила вернуть отозванного почти год назад посла в Украину

Главы оборонных ведомств Украины и Турции обсудили сотрудничество в военной сфере и перспективы членства Украины в НАТО

Два ракетных эсминца ВМС США, идущих в Черное море, вошли в Средиземноморье

Зеленский: у Киева и Анкары единое видение по вопросам безопасности в черноморском регионе

Зеленский и Эрдоган договорились координировать шаги по восстановлению территориальной целостности Украины - декларация

Президент Турции высказался за урегулирование ситуации на Донбассе через диалог

Украина и Турция подписали межправительственное соглашение о жилищном строительстве для крымских татар – Зеленский

Президент Турции отказался признавать присоединение Крыма к России

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА