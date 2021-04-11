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02:48 11.04.2021

Вертолет NASA готовится совершить первый полет на Марсе

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Вертолет NASA готовится совершить первый полет на Марсе

Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), в воскресенье совершит первый пробный полет на Красной планете, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Он был высажен с борта американского марсохода 4 апреля. За прошедшее время аппарат, пережив температуру в -90 градусов, успешно зарядил с помощью солнечной панели свой аккумулятор для предстоящего полета.

Высота первого полета, который продлится 20-30 секунд, составит около 3 метра. В ходе последующих планируется его поднимать до пяти метров.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.

Теги: #сша #марс #наса #вертолет
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