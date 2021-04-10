Главы оборонных ведомств Украины и Турции обсудили сотрудничество в военной сфере и перспективы членства Украины в НАТО

Министры обороны Украины Андрей Таран и Турецкой Республики Хулуси Акар обсудили направления сотрудничества по строительству корветов, поставок БПЛА "Bayraktar" и боеприпасов к ним, проекты в авиационной отрасли и перспективы членства Украины в НАТО.

Как сообщает пресс-служба министерства, в рамках участия в заседании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой состоялась двусторонняя встреча, руководители оборонных ведомств двух государств отдельно обсудили вопросы развития двусторонних отношений в сфере военно-технического сотрудничества.

"Во время разговора подробно коснулись хода реализации контрактов, подписанных в декабре прошлого года, по строительству кораблей класса "корвет", поставки беспилотных авиационных комплексов "Bayraktar" и боеприпасов, а также возможностей по развитию дальнейших проектов, в частности в авиационной отрасли", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

Отмечается, что Таран проинформировал главу и членов турецкой делегации о развитии ситуации безопасности на временно оккупированных территориях и вокруг Украины. Он обратил внимание на "провокации оккупационных войск Российской Федерации, регулярные попытки срыва всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия, а также перекидывания Россией подразделений с вооружением и военной техникой к государственной границе Украины".

Во время встречи стороны также обсудили вопросы развития военно-политического диалога между Украиной и Турецкой Республикой, в частности в рамках Стратегического совета высокого уровня, а также во вновь формате "Квадрига".

Акар подтвердил полную поддержку его государством суверенитета и территориальной целостности Украины, а также намерения Турецкой Республики продолжать тесное сотрудничество с нашим государством. Глава турецкого оборонного ведомства подчеркнул заинтересованность в развитии более тесного сотрудничества между Украиной и НАТО и приобретении полноправного членства в Альянсе в будущем.

Вместе с тем, Таран подтвердил приглашение Акар принять участие в торжествах по случаю празднования 30-й годовщины Дня независимости Украины.