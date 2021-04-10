Два ракетных эсминца ВМС США, идущих в Черное море, вошли в Средиземноморье

Американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"), пройдя пролив Гибралтар, вошли в акваторию Средиземного море, сообщили британские наблюдатели.

Ранее корабли, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), вышли с военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море.

По данным МИД Турции, корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут там до 4-5 мая.

"Турция в соответствии с конвенцией Монтрё уведомила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в посольстве России в Анкаре.

"Уведомление по дипломатическим каналам было послано нам 15 дней назад о том, что американские корабли войдут в Черное море в рамках конвенции Монтрё", - отмелось в сообщении МИД Турции. По его данным, корабли пробудут там до 4-5 мая.

Roosevelt и Donald Cook наряду с аналогичными эсминцами Ross ("Росс") и Arleigh Burke ("Эрли Бёрк"), размещенными на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.