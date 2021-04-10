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22:28 10.04.2021

Зеленский: у Киева и Анкары единое видение по вопросам безопасности в черноморском регионе

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Зеленский: у Киева и Анкары единое видение по вопросам безопасности в черноморском регионе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга п итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что позиции официального Киева и Анкары касательно противодействия угрозам в черноморском регионе совпадают.

"Мы обстоятельно обсудили вопросы безопасности и совместного противодействия вызовам в черноморском регионе. Необходимо отметить, что видение Киева и видение Анкары совпадают как по самим угрозам, так и касательно путей соответствующего реагирования на эти угрозы", - цитирует Зеленского пресс-служба президента Украины.

Теги: #зеленский #черноморский_регион #эрдоган
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