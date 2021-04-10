Зеленский: у Киева и Анкары единое видение по вопросам безопасности в черноморском регионе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга п итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что позиции официального Киева и Анкары касательно противодействия угрозам в черноморском регионе совпадают.

"Мы обстоятельно обсудили вопросы безопасности и совместного противодействия вызовам в черноморском регионе. Необходимо отметить, что видение Киева и видение Анкары совпадают как по самим угрозам, так и касательно путей соответствующего реагирования на эти угрозы", - цитирует Зеленского пресс-служба президента Украины.