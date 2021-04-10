Зеленский и Эрдоган договорились координировать шаги по восстановлению территориальной целостности Украины - декларация

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместную декларацию, в которой договорились координировать совместные шаги по восстановлению территориальной целостности Украины, деоккупации Крыма и временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщается на сайте главы государства.

"Стороны решили подтвердить безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах, а также продолжать координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины, в частности по деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также территорий в Донецкой и Луганской областях", - сообщает пресс-служба президента.

В этом контексте стороны решили продолжать поддерживать сотрудничество в рамках специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оказывать ей максимальную поддержку.

Кроме того, в документе отмечается о поддержке создания "Крымской платформы", как нового формата для урегулирования вопроса незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Стороны договорились координировать усилия в соответствии с международным правом для обеспечения защиты прав человека в оккупированном Крыму и освобождении всех незаконно удерживаемых граждан Украины, включая крымских татар, а также поддерживать мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины путем диалога на основе Минских договоренностей.

Также, в соответствии с документом, выражена поддержка перспективе членства Украины в НАТО, в частности, намерениям Украины получить в ближайшее время План действий относительно членства.

По итогам заседания стратегического совета стороны решили активизировать совместные усилия с целью углубления сотрудничества и координации между сторонами в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи.

Среди пунктов документа также отмечена необходимость сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, ликвидации транснациональной организованной преступности, нелегальной миграции, торговли наркотиками, оружием и людьми.

Кроме того, стороны подтвердили приверженность сотрудничеству и координации усилий с целью сдерживания пандемии COVID-19 и преодоления ее последствий.

Полный текст декларации опубликован на сайте президента Украины.