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21:11 10.04.2021

Президент Турции высказался за урегулирование ситуации на Донбассе через диалог

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Президент Турции высказался за урегулирование ситуации на Донбассе через диалог

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ситуация на Донбассе может быть разрешена путем диалога.

"Напряженность, складывающуюся на востоке Украины, можно урегулировать мирно через диалог в соответствии с международным законодательством", - приводит в субботу турецкое телевидение слова Эрдогана по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган также заявил, что фундаментальная цель Турции состоит в том, чтобы Черное море продолжало оставаться морем мира и спокойствия.

Зеленский прибыл в Стамбул на встречу стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Теги: #президент #турция #украина #мнение
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