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21:02 10.04.2021

Украина и Турция подписали межправительственное соглашение о жилищном строительстве для крымских татар – Зеленский

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Украина и Турция подписали межправительственное соглашение о жилищном строительстве для крымских татар – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует подписание межправительственного соглашения между Украиной и Турцией о жилищном строительстве для крымских татар, которое позволит построить порядка 500 жилых квартир, в том числе, для внутренне перемещённых лиц.

"Я приветствую подписание межправительственного соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере жилищного строительства. Это даёт возможность построить порядка 500 квартир для представителей крымско-татарского народа и других внутренне перемещённых лиц. Это очень важный гуманитарный проект, который ещё больше сблизит народы Украины и Турции", - заявил Зеленский на церемонии подписания украинско-турецкий документов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, по словам Зеленского, "важное значение имеет дальнейшая либерализация торгово-экономических отношений Украины и Турции".

"Значительно нарастить обороты сотрудничества сможет подписание двустороннего соглашения о свободной торговле" - заявил Зеленский.

"Это очень ответственный шаг, который должен быть сделан в соответствии с национальными интересами каждой из стран, потому мы договорились с президентом Турции о том, что соответствующие учреждения наших стран проведут очень предметный аудит всех спорных моментов и найдут взаимный компромисс, который откроет путь к подписанию этого важного документа", - добавил президент.

Президенты также обговорили перспективы турецких инвестиций в Украину, в частности "возможностей большой приватизации в сфере инвестиций в морские порты, а также сотрудничество в энергетической и военной сферах, в том числе в авиастроительстве".

"Наша цель – реализация конкретных проектов, создание совместных предприятий, обмен опытом и технологиями", - подытожил президент Украины.

Теги: #строительство #турция #украина #лидеры
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