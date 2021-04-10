Президент Турции отказался признавать присоединение Крыма к России

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в субботу на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Анкара не станет признавать аннексию Крыма, сообщает интернет-портал турецкого издания "Сабах".

"Мы в очередной раз подтвердили решение не признавать аннексию Крыма", - приводит газета слова Эрдогана.

Зеленский прибыл в Стамбул на встречу стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Среди основных тем встречи, по данным "Сабах", - сотрудничество в оборонной промышленности, соглашение о свободной торговле и туристическая сфера.