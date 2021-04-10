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18:49 10.04.2021

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток, зафиксирован пролет БПЛА противника

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Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток, зафиксирован пролет БПЛА противника

Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток по состоянию на 17.00 субботы, зафиксирован пролет БПЛА, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала текучих суток зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов по позициям украинских защитников, и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник совершил обстрел недалеко от Пищевика из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, а у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно тактической группировки "Север", недалеко от поселка Майорское противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В сводке подчеркивается, что боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Также отмечается передислокация военной техники и вооружения проиивника, как на территории ОРДЛО так и вблизи границ Украины, что способствует наращиванию напряжения вдоль линии разграничения.

Кроме того, осуществляя запланированный полет БПЛА малого радиуса действия вблизи населенного пункта Веселое на временно оккупированной территории Донецкой области, наблюдатели СММ услышали 10 очередей из стрелкового оружия вблизи летательного аппарата и сразу приземлили его. В этом же направлении, патрули СММ ОБСЕ трижды зафиксировали препятствование работе БПЛА путем глушения сигнала GPS.

Теги: #оос #сводка
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