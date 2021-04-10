События

18:16 10.04.2021

"УЗ" с 11 апреля возобновляет курсирование поездов в Закарпатской области - Криклий

1 мин читать
"УЗ" с 11 апреля возобновляет курсирование поездов в Закарпатской области - Криклий

"Укрзализныця" с 11 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В сообщении в Телеграм-канале министр привел перечень этих поездов:

№45/46 Ужгород - Лисичанск

№81/82 Ужгород - Киев

№357/358 Киев - Рахов

№17/18 Харьков - Ужгород

№15/16 Харьков - Рахов

№4/3 Запорожье - Ужгород

№107/108 Одесса - Ужгород

№13/14 Киев - Чоп, Солотвино - Киев

№134/133 Николаев - Рахов

№26/25 Одесса - Рахов

Продажа железнодорожных билетов возобновляется с 18:00 10 апреля.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в субботу, 10 апреля, вывела Закарпатскую область из "красной" зоны эпидемической опасности. С 00.00 11 апреля здесь будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Теги: #закарпатская_область #поезда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:11 10.04.2021
Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области с 11 апреля, регион переходит в "желтую"

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области с 11 апреля, регион переходит в "желтую"

07:07 10.04.2021
Закарпатская область может следующей выйти из "красной" зоны

Закарпатская область может следующей выйти из "красной" зоны

15:48 08.04.2021
Правоохранители раскрыли схему незаконного ввоза в Украину ж/д вагонов из России

Правоохранители раскрыли схему незаконного ввоза в Украину ж/д вагонов из России

13:14 08.04.2021
УЗ проработает формат ограничений по Запорожской и Хмельницкой областям, поезда дальнего следования пока без изменений

УЗ проработает формат ограничений по Запорожской и Хмельницкой областям, поезда дальнего следования пока без изменений

10:12 07.04.2021
"Укрзализныця" возобновляет пассажирское сообщение Львов - Ровно

"Укрзализныця" возобновляет пассажирское сообщение Львов - Ровно

20:20 05.04.2021
В Закарпатской области разрешили возобновить работу общественного транспорта

В Закарпатской области разрешили возобновить работу общественного транспорта

10:14 31.03.2021
"Укрзализныця" сообщила о задержке проходящих через ст. "Дарница" в Киеве поездов из-за кражи электрокабеля

"Укрзализныця" сообщила о задержке проходящих через ст. "Дарница" в Киеве поездов из-за кражи электрокабеля

15:34 26.03.2021
Посольство проверяет наличие украинцев среди жертв аварии поездов в Египте - МИД

Посольство проверяет наличие украинцев среди жертв аварии поездов в Египте - МИД

14:23 26.03.2021
Жертвами столкновения двух поездов в Египте стали более 30 человек - СМИ

Жертвами столкновения двух поездов в Египте стали более 30 человек - СМИ

14:22 18.03.2021
"Укрзализныця" не ограничивает движение через Киев и Львов

"Укрзализныця" не ограничивает движение через Киев и Львов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток, зафиксирован пролет БПЛА противника

Госпродпотребслужба оштрафует сеть "АТБ" за разрешение пускать в магазины людей без масок

Ермак: Встреча Зеленского и Эрдогана проходит тет-а-тет, обсуждают Донбасс, Крымскую платформу и двустороннее сотрудничество

Украинский военный ранен на Донбассе в субботу в результате обстрела – ОТГ "Восток"

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области с 11 апреля, регион переходит в "желтую"

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток, зафиксирован пролет БПЛА противника

Госпродпотребслужба оштрафует сеть "АТБ" за разрешение пускать в магазины людей без масок

Вакцинация священнослужителей от COVID-19 уже началась – Ляшко

Первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer поступят в дома престарелых и сотрудникам ГСЧС – Ляшко

В "ДНР" готовят три варианта обращения к Путину – СМИ

Первую партию вакцины Coronavac используют для вакцинации маломобильных групп и работников образования, задействованных в ВНО - Ляшко

Ермак: Встреча Зеленского и Эрдогана проходит тет-а-тет, обсуждают Донбасс, Крымскую платформу и двустороннее сотрудничество

В Великобритании пушечными залпами почтили память скончавшегося принца Филиппа

Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом

В Киеве автобус врезался в столб, обошлось без пострадавших

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА