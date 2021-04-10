"УЗ" с 11 апреля возобновляет курсирование поездов в Закарпатской области - Криклий

"Укрзализныця" с 11 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В сообщении в Телеграм-канале министр привел перечень этих поездов:

№45/46 Ужгород - Лисичанск

№81/82 Ужгород - Киев

№357/358 Киев - Рахов

№17/18 Харьков - Ужгород

№15/16 Харьков - Рахов

№4/3 Запорожье - Ужгород

№107/108 Одесса - Ужгород

№13/14 Киев - Чоп, Солотвино - Киев

№134/133 Николаев - Рахов

№26/25 Одесса - Рахов

Продажа железнодорожных билетов возобновляется с 18:00 10 апреля.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в субботу, 10 апреля, вывела Закарпатскую область из "красной" зоны эпидемической опасности. С 00.00 11 апреля здесь будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.