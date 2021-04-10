"УЗ" с 11 апреля возобновляет курсирование поездов в Закарпатской области - Криклий
"Укрзализныця" с 11 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
В сообщении в Телеграм-канале министр привел перечень этих поездов:
№45/46 Ужгород - Лисичанск
№81/82 Ужгород - Киев
№357/358 Киев - Рахов
№17/18 Харьков - Ужгород
№15/16 Харьков - Рахов
№4/3 Запорожье - Ужгород
№107/108 Одесса - Ужгород
№13/14 Киев - Чоп, Солотвино - Киев
№134/133 Николаев - Рахов
№26/25 Одесса - Рахов
Продажа железнодорожных билетов возобновляется с 18:00 10 апреля.
Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в субботу, 10 апреля, вывела Закарпатскую область из "красной" зоны эпидемической опасности. С 00.00 11 апреля здесь будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.