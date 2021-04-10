Госпродпотребслужба оштрафует сеть "АТБ" за разрешение пускать в магазины людей без масок

Госпродпотребслужба оштрафует сеть "АТБ" за нарушение противоэпидемических мер и разрешение пускать в магазины сети людей без масок, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы получили информацию, что "АТБ" внутренним распоряжением отменило запрет пускать в магазин людей без маски. Мы попросили Госпродпотребслужбу проверить эти "внутренние процедуры", поскольку законодательство запрещает запускать людей без масок в магазины и обслуживать их на кассе", - сказал он журналистам в субботу.

Ляшко сообщил, что по итогам проверки Госпродпотребслужба привлечит "АТБ" к ответственности.

"Мы понимаем, что нельзя штрафовать магазин за то, что покупатель снял маску в середине магазина, но допуск в магазин и обслуживание на кассе без надетой маски - это нарушение карантинных ограничений. За это должны быть привлечены к ответственности. Госпродпотребслужба привлечет", - сказал он.