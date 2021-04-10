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17:51 10.04.2021

Вакцинация священнослужителей от COVID-19 уже началась – Ляшко

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Вакцинация священнослужителей от COVID-19 уже началась – Ляшко

Вакцинация священнослужителей, которых в дорожной карте вакцинации приравняли к социальным работникам, уже началась, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Уже вакцинировалось достаточное количество священников", - сказал он журналистам в субботу.

Вместе с тем, Ляшко не уточнил, сколько священнослужителей планируется вакцинировать от COVID-19 и будут ли они провакцинированы до Пасхи.

Относительно разрешения посещать храмы во время пасхальных праздников Ляшко сообщил, что окончательного решения пока нет, и он ожидает "очень большую дискуссию".

"Нужно найти компромисс между соблюдением карантинных ограничений и тем, чтобы кого-то не пустить в храм. Я думаю, эти вопросы в течение недели будут решены", - сказал он.

При этом Ляшко отметил, что уже есть опыт прошлого года относительно проведения дистанционных богослужений во время пасхальных праздников.

Как сообщалось, оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям приравнял священнослужителей к социальным работникам и разрешил вакцинировать их от COVID-19 на втором этапе вакцинации. Чтобы записаться на прививку, священнослужителям нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те, в свою очередь, передадут списки координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами руководители сообщат желающим о времени и месте прививки.

Второй этап вакцинации от COVID-19 развернули 22 марта. В соответствии с "дорожной картой" вакцинации на этом тапе вакцинируют врачей всех учреждений здравоохранения, социальных работников и лиц старше 80 лет. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

Теги: #вакцинация #священники
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