Ермак: Встреча Зеленского и Эрдогана проходит тет-а-тет, обсуждают Донбасс, Крымскую платформу и двустороннее сотрудничество

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о начале двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которой они в формате тет-а-тет обсудят урегулирование конфликта на Донбассе, участие турецкой стороны в саммите "Крымской платформы" 23 августа 2021 года и двустороннее сотрудничество двух стран.

"В эти минуты проходит встреча тет-а-тет президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Очень широкий спектр вопросов, которые они рассматривают. Безусловно, будут говорить о ситуации на Донбассе и о "Крымской платформе", и о двустороннем сотрудничестве", - сообщил Ермак в эфире телеканала "Украина 24".

По словам руководителя Офиса президента, "после завершения (встречи) тет-а-тет начнется запланированное заседание 9-го стратегического украинско-турецкого совета, при этом состав украинской делегации довольно большой, представляющий все сферы деятельности - от экономической до военной".

"Очень насыщенная программа и очень теплый визит. Турция является нашим стратегическим партнером. Мы ощущаем поддержку Турции. И я думаю, что сегодня будет подписан ряд важных документов. Надеемся на очень хороший результат", - заявил Ермак.

На сайте главы Украинского государства также сообщается о начале встречи двух президентов во дворце Хубер.