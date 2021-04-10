События

14:59 10.04.2021

Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом

1 мин читать
Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Фото встречи Владимира Зеленского и его супруги разместил на своей странице в соцсети Фейсбук посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Как сообщалось, глава Украинского государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Под сопредседательством президентов будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Кроме того, во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Теги: #зеленский #турция #визит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:34 09.04.2021
Зеленский передал самолет и вертолет ГУД в сферу управления Минобороны Украины

Зеленский передал самолет и вертолет ГУД в сферу управления Минобороны Украины

18:19 09.04.2021
Зеленский: Донбассу необходимо новое перемирие

Зеленский: Донбассу необходимо новое перемирие

16:25 09.04.2021
Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турцию – пресс-служба президента

Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турцию – пресс-служба президента

15:59 09.04.2021
Турция ждет Зеленского с визитом в субботу - СМИ

Турция ждет Зеленского с визитом в субботу - СМИ

14:42 09.04.2021
В Турции стартовала программа вакцинации сотрудников туротрасли

В Турции стартовала программа вакцинации сотрудников туротрасли

14:39 09.04.2021
Зеленский соболезнует британской королевской семье в связи со смертью принца Филиппа

Зеленский соболезнует британской королевской семье в связи со смертью принца Филиппа

14:37 09.04.2021
KyivPost: ожидается встреча Зеленского и Макрона на следующей неделе в Париже

KyivPost: ожидается встреча Зеленского и Макрона на следующей неделе в Париже

13:55 09.04.2021
Зеленский провёл второй день на Донбассе, пообщался с военнослужащими и вручил им награды

Зеленский провёл второй день на Донбассе, пообщался с военнослужащими и вручил им награды

11:24 09.04.2021
Зеленский возглавляет президентский рейтинг и рейтинг доверия среди украинцев - соцопрос

Зеленский возглавляет президентский рейтинг и рейтинг доверия среди украинцев - соцопрос

09:55 09.04.2021
Офис президента планирует провести разговор Зеленского, Макрона и Меркель - Жовква

Офис президента планирует провести разговор Зеленского, Макрона и Меркель - Жовква

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный ранен на Донбассе в субботу в результате обстрела – ОТГ "Восток"

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области с 11 апреля, регион переходит в "желтую"

Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий – Таран

В Киеве за минувшие сутки у 1605 человек выявили коронавирус

В Украине за сутки зафиксировано 17 463 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 10 722 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Великобритании пушечными залпами почтили память скончавшегося принца Филиппа

В Киеве автобус врезался в столб, обошлось без пострадавших

Пограничники не пустили в Украину граждан Беларуси с поддельными справками о тестировании на COVID-19

Украинский военный ранен на Донбассе в субботу в результате обстрела – ОТГ "Восток"

В странах Балтии четвертый день подряд наблюдается снижение суточного прироста заболевших COVID-19

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области с 11 апреля, регион переходит в "желтую"

Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий – Таран

Теплая, сухая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

В Киеве за минувшие сутки у 1605 человек выявили коронавирус

Глава одной из ОТГ Хмельницкой области уличен во взяточничестве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА