События

14:46 10.04.2021

В Киеве автобус врезался в столб, обошлось без пострадавших

1 мин читать
В Киеве автобус врезался в столб, обошлось без пострадавших

Рейсовый автобус МАЗ 220-го маршрута врезался в столб на проспекте Бажана в Киеве в субботу утром, выезжая из "кармана" дороги после остановки.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", автобус сбил небольшое ограждение, а последовавший удар в столб пришелся со стороны водителя, однако тот не пострадал, как и пассажиры.

На место аварии прибыли полицейские для выяснения вместе с водителем причин потери управления и ДТП. Помимо того, последствия аварии ликвидируют коммунальные работники.

Согласно данным интернет-ресурса "Автобусный транспорт", в аварию попал автобус МАЗ модели 203.069, построенный в 2017 году.

Теги: #киев #дтп #автобус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:24 10.04.2021
В Киеве за минувшие сутки у 1605 человек выявили коронавирус

В Киеве за минувшие сутки у 1605 человек выявили коронавирус

19:52 09.04.2021
На Трухановом острове демонтируют самовольно установленный ограждающий забор - Нацполиция

На Трухановом острове демонтируют самовольно установленный ограждающий забор - Нацполиция

15:22 09.04.2021
Киев проведет реорганизацию кожно-венерологических и психиатрических диспансеров столицы

Киев проведет реорганизацию кожно-венерологических и психиатрических диспансеров столицы

15:17 09.04.2021
"ДТЭК Киевские электросети" предлагает клиентам-собственникам транзитных абонентских сетей продать или передать их в совместное управление с ОСР

"ДТЭК Киевские электросети" предлагает клиентам-собственникам транзитных абонентских сетей продать или передать их в совместное управление с ОСР

13:46 09.04.2021
В Киевской области на Броварской окружной автодороге перекинулась цистерна с жидким кислородом, движение транспорта частично ограничено - ГСЧС

В Киевской области на Броварской окружной автодороге перекинулась цистерна с жидким кислородом, движение транспорта частично ограничено - ГСЧС

12:45 09.04.2021
Киевсовет просит разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с коронавирусом – Кличко

Киевсовет просит разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с коронавирусом – Кличко

12:28 09.04.2021
Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

10:36 09.04.2021
В ближайшие дни на некоторых дорогах Киева частично ограничат движение

В ближайшие дни на некоторых дорогах Киева частично ограничат движение

05:48 09.04.2021
Кличко: Делаю на своем уровне все возможное, чтобы киевляне получили вакцину

Кличко: Делаю на своем уровне все возможное, чтобы киевляне получили вакцину

02:25 09.04.2021
Во время локдауна 2020 года в Киеве выдали 400 тыс. спецпропусков на транспорт, в текущем - 500 тыс. – Кличко

Во время локдауна 2020 года в Киеве выдали 400 тыс. спецпропусков на транспорт, в текущем - 500 тыс. – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный ранен на Донбассе в субботу в результате обстрела – ОТГ "Восток"

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области с 11 апреля, регион переходит в "желтую"

Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий – Таран

В Киеве за минувшие сутки у 1605 человек выявили коронавирус

В Украине за сутки зафиксировано 17 463 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 10 722 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Великобритании пушечными залпами почтили память скончавшегося принца Филиппа

Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом

Пограничники не пустили в Украину граждан Беларуси с поддельными справками о тестировании на COVID-19

Украинский военный ранен на Донбассе в субботу в результате обстрела – ОТГ "Восток"

В странах Балтии четвертый день подряд наблюдается снижение суточного прироста заболевших COVID-19

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области с 11 апреля, регион переходит в "желтую"

Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий – Таран

Теплая, сухая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

Глава одной из ОТГ Хмельницкой области уличен во взяточничестве

Число заражений COVID-19 в мире превысило 134,6 млн, число жертв - 2,9 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА