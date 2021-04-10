В Киеве автобус врезался в столб, обошлось без пострадавших

Рейсовый автобус МАЗ 220-го маршрута врезался в столб на проспекте Бажана в Киеве в субботу утром, выезжая из "кармана" дороги после остановки.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", автобус сбил небольшое ограждение, а последовавший удар в столб пришелся со стороны водителя, однако тот не пострадал, как и пассажиры.

На место аварии прибыли полицейские для выяснения вместе с водителем причин потери управления и ДТП. Помимо того, последствия аварии ликвидируют коммунальные работники.

Согласно данным интернет-ресурса "Автобусный транспорт", в аварию попал автобус МАЗ модели 203.069, построенный в 2017 году.