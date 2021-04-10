События

14:07 10.04.2021

Пограничники не пустили в Украину граждан Беларуси с поддельными справками о тестировании на COVID-19

1 мин читать
Пограничники не пустили в Украину граждан Беларуси с поддельными справками о тестировании на COVID-19

Пассажиры автобуса, следовавшего из Беларуси в Украину, предъявили пограничникам 35 поддельных справок о ПЦР-тестировании на COVID-19.

"Пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты. Кроме того, у нескольких пассажиров выявлены справки с одинаковыми номерами", - сообщила Госпогранслужба Украины в субботу.

Пограничники отказали в пропуске на территорию Украины гражданам Беларуси и проинформировали сотрудников Нацполиции о выявлении признаков уголовного правонарушения.

Теги: #граждане #covid_19 #беларусь #подделка #тесты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:36 10.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 134,6 млн, число жертв - 2,9 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 134,6 млн, число жертв - 2,9 млн

21:14 09.04.2021
Тихановская рассчитывает встретиться с Байденом и Зеленским

Тихановская рассчитывает встретиться с Байденом и Зеленским

06:52 09.04.2021
Беларусь планирует производство ещё одной российской вакцины

Беларусь планирует производство ещё одной российской вакцины

18:14 08.04.2021
Рост доли давних случаев в статистике по COVID-19 говорит о меньших темпах реального распространения, чем официального – НАНУ

Рост доли давних случаев в статистике по COVID-19 говорит о меньших темпах реального распространения, чем официального – НАНУ

16:12 08.04.2021
Киевсовет обратился к правительству и Минздраву за использованием ведомственных больниц для приема и лечения больных Covid-19 – Кличко

Киевсовет обратился к правительству и Минздраву за использованием ведомственных больниц для приема и лечения больных Covid-19 – Кличко

12:44 08.04.2021
Медицинская система способна выдерживать на 40% больше госпитализаций пациентов с COVID-19 – KSE

Медицинская система способна выдерживать на 40% больше госпитализаций пациентов с COVID-19 – KSE

10:13 08.04.2021
В Киеве 1848 заболевших COVID-19 за сутки, 48 человек умерли, 717 выздоровели

В Киеве 1848 заболевших COVID-19 за сутки, 48 человек умерли, 717 выздоровели

14:54 07.04.2021
Венгрия начинает снимать ограничения, введенные из-за COVID-19

Венгрия начинает снимать ограничения, введенные из-за COVID-19

12:43 07.04.2021
Киев остается лидером по уровню тестирования на коронавирус – Кличко

Киев остается лидером по уровню тестирования на коронавирус – Кличко

09:45 07.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 132,4 млн, число жертв - 2,87 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 132,4 млн, число жертв - 2,87 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный ранен на Донбассе в субботу в результате обстрела – ОТГ "Восток"

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области с 11 апреля, регион переходит в "желтую"

Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий – Таран

В Киеве за минувшие сутки у 1605 человек выявили коронавирус

В Украине за сутки зафиксировано 17 463 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 10 722 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский военный ранен на Донбассе в субботу в результате обстрела – ОТГ "Восток"

В странах Балтии четвертый день подряд наблюдается снижение суточного прироста заболевших COVID-19

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области с 11 апреля, регион переходит в "желтую"

Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий – Таран

Теплая, сухая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

В Киеве за минувшие сутки у 1605 человек выявили коронавирус

Глава одной из ОТГ Хмельницкой области уличен во взяточничестве

Штаб ООС сообщил о ранении бойца на Донбассе за прошлые сутки

В Украине за сутки зафиксировано 17 463 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 10 722 человек

Число инфицированных COVID-19 во Франции с начала пандемии превысило 5-миллионный рубеж

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА