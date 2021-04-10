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13:22 10.04.2021

Украинский военный ранен на Донбассе в субботу в результате обстрела – ОТГ "Восток"

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Украинский военный ранен на Донбассе в субботу в результате обстрела – ОТГ "Восток"

Один украинский военный ранен на Донбассе в субботу в результате обстрела со стороны российских наемников, сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Бойцу оперативно предоставили первую медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней степени тяжести", - сообщается на странице ОТГ "Восток" в соцсети Фейсбук в субботу.

О действиях российских наемников сообщено представителям ОБСЕ.

Теги: #оос #ранение #военный
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