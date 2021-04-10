Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий – Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что настоящей целью наращивания РФ военного присутствия вблизи границ Украины может быть усиление давления на страну с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе.

Кроме того, как говорится в заявлении главы Минобороны, Россия пытается продемонстрировать, в том числе ведущим государствам Запада, готовность к применению вооруженной силы относительно Украины.

По мнению Тарана, применение вооруженной силы РФ рассматривает как средство достижения своих стратегических целей, если другие средства будут неэффективными.

"Стратегической целью Российской Федерации относительно Украины остается ее возвращение под свой контроль и срыв нашего евроатлантического пути развития", - заявил министр.

Таран считает, что поводом для возобновления активной вооруженной агрессии РФ против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинение Украины в нарушении русскоязычных или "новообращенных" граждан РФ в связи с массовой раздачей паспортов РФ.

"В то же время необходимо отметить, что активизация вооруженной агрессии РФ против Украины возможна только при условии принятия соответствующего политического решения на самом высоком уровне в Кремле", - убежден глава Минобороны.

Кроме того, Таран считает, что ситуацию можно урегулировать политико-дипломатическим путем. "Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины", - отмечается в заявлении.

По мнению министра, события последних двух недель свидетельствует о необходимости увеличить совместные усилия военных и дипломатов как в Украине, так и на международной арене. "Прежде всего, это касается усиления санкционного режима против Российской Федерации, более тесного сотрудничества в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности в районе Черного моря, а также согласованных действий наших дипломатов на всех международных платформах по осуждению агрессивных действий руководства Кремля, которые могут иметь разрушающие последствия как для европейской системы безопасности, так и для мира в целом", - говорится в заявлении.

Глава Минобороны также подчеркнул, что наиболее убедительным и действенным механизмом донесения до Москвы позиции международного сообщества является "ускорение исполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно нашего членства в Альянсе".

Таран подчеркнул, что первоочередным приоритетом украинского политического руководства является получение Плана действия относительно членства в НАТО (ПДЧ) в нынешнем году.

"Евроатлантическая интеграция является залогом суверенитета и территориальной целостности Украины. От такого решения выиграют как Украина, так и НАТО", - заявил министр обороны.