В Киеве за минувшие сутки у 1605 человек выявили коронавирус

В Киеве за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 1605 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

В пятницу, 9 апреля, были госпитализированы 158 пациентов, больных Covid-19, и 497 человек с подозрением на пневмонию.

Зафиксирован 51 летальный случай от Covid-19 за прошлые сутки.

Всего с начала пандемии в Киеве заразились коронавирусом 175 872 человек, умерли 3848.

Как сообщалось, 8 апреля выявили 1864 новых случая Covid-19, 7 апреля – 1876, 6 апреля – 1417 человек.