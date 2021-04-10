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10:24 10.04.2021

В Киеве за минувшие сутки у 1605 человек выявили коронавирус

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В Киеве за минувшие сутки у 1605 человек выявили коронавирус

В Киеве за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 1605 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

В пятницу, 9 апреля, были госпитализированы 158 пациентов, больных Covid-19, и 497 человек с подозрением на пневмонию.

Зафиксирован 51 летальный случай от Covid-19 за прошлые сутки.

Всего с начала пандемии в Киеве заразились коронавирусом 175 872 человек, умерли 3848.

Как сообщалось, 8 апреля выявили 1864 новых случая Covid-19, 7 апреля – 1876, 6 апреля – 1417 человек.

Теги: #киев #коронавирус
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