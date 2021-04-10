События

09:54 10.04.2021

Глава одной из ОТГ Хмельницкой области уличен во взяточничестве

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Глава одной из ОТГ Хмельницкой области уличен во взяточничестве

Правоохранители задержали председателя одной из территориальных громад Хмельницкой области при получении взятки.

"Чиновник требовал у предпринимателя $3800 долларов США за влияние на принятие исполкомом решения о выдаче разрешения на размещение рекламных щитов на территории громады", - сообщил сектор коммуникации полиции Хмельницкой области

Во время получения части требуемой суммы ($1300) сотрудники полиции задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, а именно - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления.

Решается вопрос о подозрении и избрании подозреваемому меры пресечения.

К проведению спецоперации привлекались сотрудники управления СБУ в области.

Теги: #взятка #хмельницкая_область #отг
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