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09:36 10.04.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 134,6 млн, число жертв - 2,9 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 134,6 млн, число жертв - 2,9 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 134 млн 691 тыс. 699, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 915 тыс. 400, выздоровели около 107 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 31 млн 85 тыс. 251 инфицированный COVID-19, зафиксировано 561 тыс. 74 летальных исхода, излечились более 24 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 13 млн 373 тыс. 174 заболевших, из них умерли 348 тыс. 718 человек, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 13 млн 205 тыс. 926, число скончавшихся - 168 тыс. 436, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 375,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 729 человек, Бразилии - 1 тыс. 633, Индии - 121.

Теги: #covid_19 #мир
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