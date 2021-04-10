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07:07 10.04.2021

Закарпатская область может следующей выйти из "красной" зоны

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Закарпатская область может следующей выйти из "красной" зоны

Закарпатская область может следующей выйти из "красной" зоны епиднебезопасности, сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из "красного" уровня епиднебезопасности уже в ближайшие дни", - написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Ляшко отметил, что введение "красной" зоны на Прикарпатье продемонстрировало положительный результат - область вышла из сурового уровня эпидемической опасности. В частности, там стабилизировались показатели госпитализации. Пока же загруженность "ковидних" коек составляет 38% против 63% ранее.

Ранее он сообщал, что Ивано-Франковская область в пятницу перейдет из "красной" в "желтую" зону карантинных ограничений в связи с COVID-19.

Теги: #ляшко #карантин #украина #закарпатская_область
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