Закарпатская область может следующей выйти из "красной" зоны епиднебезопасности, сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из "красного" уровня епиднебезопасности уже в ближайшие дни", - написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Ляшко отметил, что введение "красной" зоны на Прикарпатье продемонстрировало положительный результат - область вышла из сурового уровня эпидемической опасности. В частности, там стабилизировались показатели госпитализации. Пока же загруженность "ковидних" коек составляет 38% против 63% ранее.

Ранее он сообщал, что Ивано-Франковская область в пятницу перейдет из "красной" в "желтую" зону карантинных ограничений в связи с COVID-19.