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04:41 10.04.2021

Отправка боевых кораблей США в Черное море является стандартной операцией

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Отправка боевых кораблей США в Черное море является стандартной операцией

Отправка кораблей ВМС США в Черное море является регулярной операцией, обычно координируемой с Анкарой в рамках конвенции Монтрё, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы регулярно организуем операции в Черном море. Мы недавно отправили туда корабли. Это не является чем-то новым", - сказал Кирби в ходе брифинга.

"Мы ясно координируем вхождение в Черное море в соответствии с конвенцией Монтрё с Турцией", - подчеркнул представитель Пентагона.

По словам Кирби, США "используют авиацию, флот, работают там везде, где это позволяет международное право".

Представитель Пентагона заявил, что не собирается говорить о "будущих операциях" в Черном море и не будет "подтверждать информацию турецких СМИ" об отправке кораблей ВМС США в Черное море на следующей неделе.

При этом, говоря о передвижениях России близ Украины, Кирби заявил, что Вашингтон "хочет большей ясности" в том, что касается намерений Москвы.

"Мы хотим, чтобы российская сторона была более транспарентна в вопросе наращивания военной мощи в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем ясно", - сказал представитель Пентагона.

"Мы не верим, что это способствует стабильности и безопасности в регионе", - добавил он.

Ранее в пятницу канал NTV со ссылкой на МИД Турции сообщил, что США уведомили турецкие власти об отправке двух боевых кораблей в Черное море на следующей неделе.

"Нас уведомили по дипломатическим каналам о том, что два корабля ВМС США выйдут в Черное море в соответствии с конвенцией Монтрё", - цитирует канал заявление турецкого министерства.

Отмечается, что корабли, как ожидается, пробудут в Черном море до 4 мая.

В четверг представитель Пентагона заявил CNN, что Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной.

Теги: #сша #черноморье #корабли #пентагон
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