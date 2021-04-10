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02:19 10.04.2021

Резников заверил, что войны не будет, несмотря на провокации РФ на Донбассе

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Резников заверил, что войны не будет, несмотря на провокации РФ на Донбассе

Украина не планирует делать никаких ответов на провокации России на Донбассе, поэтому войны не будет, заверил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Я хочу проинформировать, что то, что происходит, мы воспринимаем как элемент информационной войны, которая является составной гибридной войны и создания этого напряжения - это как раз создание панического настроения в обществе. Люди не бойтесь, и не будет войны. Украина не планирует делать никаких ответов на провокации, но наша армия сильна, она защищает наш с вами мир. Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать привет, или шанс, чтобы получить наступление со стороны нашего северного соседа", - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером. 

Теги: #рф #провокации #донбасс #резников #украина
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