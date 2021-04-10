События

00:57 10.04.2021

США ведут консультации с союзниками о действиях России у границ Украины

2 мин читать
США ведут консультации с союзниками о действиях России у границ Украины

США консультируются с партнерами и союзниками в регионе в связи с нынешней ситуацией вокруг Украины, включая передвижения российских войск у границ этой страны, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В том, что касается российской агрессии на востоке Украины, в том числе и передвижений российских войск на границах с Украиной, мы находимся в близком контакте с партнерами и союзниками в регионе: это касается оценки ситуации, обмена разведданными о происходящем, а также возможных перспектив действий", - сказала Псаки на брифинге.

"Мы много общаемся и с российской стороной на многих уровнях ", - отметила она.

Кроме того, Псаки затронула вопрос о готовящемся ответе Вашингтона на ряд предполагаемых действий РФ, которые США расценивают как деструктивные. Она напомнила, что США в ответ на недружелюбные действия РФ прибегнут к ряду и явных и скрытых мер.

"Я могу подтвердить: последствия будут, некоторые - видимые, а другие - невидимые. Мы надеемся, что скоро сможем больше сказать по этому поводу", - сказала Псаки в ответ на просьбу журналиста прокомментировать материал агентства Bloomberg о завершении Вашингтоном сбора данных о предполагаемых враждебных действиях РФ.

Ранее Bloomberg сообщил, что администрация США, завершив обзор действий РФ, теперь готовит ответные меры. По данным агентства, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

Bloomberg подчёркивал, что, возможно, санкции коснутся людей, близких к российскому руководству, а также структур, которые, по мнению США, имеют отношение к попыткам вмешаться в американские выборы.

Эти действия администрации США станут итогом обзора, который Джо Байден приказал провести в свой первый день на посту президента. Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство России в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за нападения на американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным. США в прошлом месяце объявили о санкциях против российских чиновников из-за ситуации с Навальным, но до сих пор воздерживались от действий в трех других областях.

Накануне Псаки заявляла на брифинге, что США объявят о санкциях против РФ не ранее следующей недели. При этом она ответила утвердительно на вопрос журналиста о том, можно ли исключать вариант с объявлением санкций уже на этой неделе.

 

Теги: #сша #россия #украина #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:34 09.04.2021
Зеленский передал самолет и вертолет ГУД в сферу управления Минобороны Украины

Зеленский передал самолет и вертолет ГУД в сферу управления Минобороны Украины

22:35 09.04.2021
Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины

Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины

22:00 09.04.2021
Кабмин изъял ряд видов деятельности из перечня для выплат помощи в размере 8 тыс грн

Кабмин изъял ряд видов деятельности из перечня для выплат помощи в размере 8 тыс грн

21:58 09.04.2021
Блинкен обсудил действия РФ близ Украины с главами МИД Франции и ФРГ

Блинкен обсудил действия РФ близ Украины с главами МИД Франции и ФРГ

21:54 09.04.2021
В Киевской области карантин продлен до 23 апреля

В Киевской области карантин продлен до 23 апреля

21:39 09.04.2021
Горнолыжный курорт "Буковель" откроется с 10 апреля

Горнолыжный курорт "Буковель" откроется с 10 апреля

21:14 09.04.2021
Тихановская рассчитывает встретиться с Байденом и Зеленским

Тихановская рассчитывает встретиться с Байденом и Зеленским

20:53 09.04.2021
Pfizer и BioNTech подали заявку на разрешение прививать их вакциной в США подростков 12-15 лет

Pfizer и BioNTech подали заявку на разрешение прививать их вакциной в США подростков 12-15 лет

20:10 09.04.2021
В возрасте 50 лет умер американский рэпер DMX

В возрасте 50 лет умер американский рэпер DMX

19:11 09.04.2021
Байден просит выделить Пентагону более $700 млрд, в частности, для сдерживания РФ и КНР

Байден просит выделить Пентагону более $700 млрд, в частности, для сдерживания РФ и КНР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 19 марта о санкциях против Януковича, Азарова и еще 25 физических лиц – указ

Прокурор Пономаренко в третий раз закрыл дело "Роттердам+" - НАБУ

Российские наемники обстреляли украинские позиции под поселком Луганское, потерь нет

Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Харьковской области с 11 апреля – Немчинов

Шмыгаль предложил Кличко обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы КГГА, если ему недостаточно полномочий для борьбы с COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 19 марта о санкциях против Януковича, Азарова и еще 25 физических лиц – указ

Тихановская рассчитывает встретиться с Байденом и Зеленским

Прокурор Пономаренко в третий раз закрыл дело "Роттердам+" - НАБУ

В Донецкой области за неделю из-за нарушений закрыли девять АЗС - обладминистрация

Власти Грузии решили сделать дни после пасхальных праздников нерабочими, чтобы ограничить мобильность граждан

На Харьковщине треть прививок от COVID-19 приходится на облцентр - ОГА

На Трухановом острове демонтируют самовольно установленный ограждающий забор - Нацполиция

Во Львовской области медицинская авиация впервые доставила пациентку в больницу

В Херсоне на 10-15 апреля усилен карантин

"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковскую область, а в Харьковской пока что прекращать не будет – Криклий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА