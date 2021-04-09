Зеленский передал самолет и вертолет ГУД в сферу управления Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №152 о передаче самолета Ан-148-100В и вертолета Ми-8МТВ-1 из Государственного управления делами в сферу управления Министерства обороны Украины, сообщила пресс-служба президента.

"Согласиться с предложением Министерства обороны Украины и Государственного управления делами о передаче самолета Ан-148-100В (заводской номер 01-09) и вертолета Ми-8МТВ-1 (заводской номер 804М01), находящихся в управлении Государственного управления делами в сферу управления Министерства обороны Украины", - говорится в тексте указа, обнародованном на сайте президента.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.