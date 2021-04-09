В Киевской области карантин продлен до 23 апреля

В Киевской области карантинные ограничения в связи с распространением COVID-19 продлевают до 23 апреля, сообщила пресс-служба областной госадминистрации в Facebook.

"…Комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области до 23 апреля. Еще раз подчеркиваю, каждая громада должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории", - цитирует пресс-служба слова главы облгосадминистрации Василия Володина.

Он отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в области остается сложной. Почти ежедневно фиксируется очень высокий уровень заболеваемости и госпитализаций.

"В то же самое время мы видим, что напряженность положения дел продолжает варьироваться в зависимости от территории. В объединенных общинах ситуация также очень разная", - подчеркнул Володин.

Согласно решению комиссии до 23 апреля продлевают дополнительные противоэпидемические действия, принятые 2 апреля, в частности, отдельным территориям в зависимости от эпидемического состояния:

- рекомендовать решениями местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

- разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;

- совершать перевозки пассажиров в количестве 50%, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства и определена в его регистрационных документах;

- проинформировать жителей области об изменениях в графиках перевозок;

- рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Кроме того, на территории Киевщины продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.