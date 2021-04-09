Горнолыжный курорт "Буковель" откроется с 10 апреля

С 10 апреля откроется горнолыжный курорт "Буковель", сообщил совладелец туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко.

"Прикарпатье вышло из ''красной зоны''. Завтра Буковель будет открыт для туристов. Будут работать подъемники №1, 2, 7. И с каждым днем количество подъемников, трасс и других объектов будет увеличиваться! Поэтому, приезжайте в Карпаты и наслаждайтесь чистым горным воздухом!", - написал Шевченко на своей странице в Фейсбуке.

Вместе с тем, на официальном сайте курорта информация о его открытии в настоящее время отсутствует.