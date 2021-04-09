События

21:39 09.04.2021

Горнолыжный курорт "Буковель" откроется с 10 апреля

1 мин читать
Горнолыжный курорт "Буковель" откроется с 10 апреля

С 10 апреля откроется горнолыжный курорт "Буковель", сообщил совладелец туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко.

"Прикарпатье вышло из ''красной зоны''. Завтра Буковель будет открыт для туристов. Будут работать подъемники №1, 2, 7. И с каждым днем количество подъемников, трасс и других объектов будет увеличиваться! Поэтому, приезжайте в Карпаты и наслаждайтесь чистым горным воздухом!", - написал Шевченко на своей странице в Фейсбуке.

Вместе с тем, на официальном сайте курорта информация о его открытии в настоящее время отсутствует. 

Теги: #буковель #украина #открытие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:35 09.04.2021
Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины

Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины

22:00 09.04.2021
Кабмин изъял ряд видов деятельности из перечня для выплат помощи в размере 8 тыс грн

Кабмин изъял ряд видов деятельности из перечня для выплат помощи в размере 8 тыс грн

21:54 09.04.2021
В Киевской области карантин продлен до 23 апреля

В Киевской области карантин продлен до 23 апреля

21:14 09.04.2021
Тихановская рассчитывает встретиться с Байденом и Зеленским

Тихановская рассчитывает встретиться с Байденом и Зеленским

17:09 09.04.2021
Глава МИД Дании заверил, что Украина не одинока перед лицом агрессии РФ

Глава МИД Дании заверил, что Украина не одинока перед лицом агрессии РФ

15:26 09.04.2021
Инфляция в Украине в марте увеличилась до 1,7%, в годовом измерении – до 8,5% – Госстат

Инфляция в Украине в марте увеличилась до 1,7%, в годовом измерении – до 8,5% – Госстат

09:51 09.04.2021
В Украине от коронавируса первично привито более 353 тыс. человек, записались на вакцинацию – 431 тыс.

В Украине от коронавируса первично привито более 353 тыс. человек, записались на вакцинацию – 431 тыс.

08:59 09.04.2021
Украина в течение полугода может быть включена в GBI-EM индексы J.P. Morgan

Украина в течение полугода может быть включена в GBI-EM индексы J.P. Morgan

19:01 08.04.2021
Эстония продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины – МИД

Эстония продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины – МИД

17:57 08.04.2021
Еврокомиссия одобрила проект решения Совета о Совместном авиапространстве с Украиной

Еврокомиссия одобрила проект решения Совета о Совместном авиапространстве с Украиной

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 19 марта о санкциях против Януковича, Азарова и еще 25 физических лиц – указ

Прокурор Пономаренко в третий раз закрыл дело "Роттердам+" - НАБУ

Российские наемники обстреляли украинские позиции под поселком Луганское, потерь нет

Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Харьковской области с 11 апреля – Немчинов

Шмыгаль предложил Кличко обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы КГГА, если ему недостаточно полномочий для борьбы с COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 19 марта о санкциях против Януковича, Азарова и еще 25 физических лиц – указ

Тихановская рассчитывает встретиться с Байденом и Зеленским

Прокурор Пономаренко в третий раз закрыл дело "Роттердам+" - НАБУ

Pfizer и BioNTech подали заявку на разрешение прививать их вакциной в США подростков 12-15 лет

В Донецкой области за неделю из-за нарушений закрыли девять АЗС - обладминистрация

Власти Грузии решили сделать дни после пасхальных праздников нерабочими, чтобы ограничить мобильность граждан

На Харьковщине треть прививок от COVID-19 приходится на облцентр - ОГА

В возрасте 50 лет умер американский рэпер DMX

На Трухановом острове демонтируют самовольно установленный ограждающий забор - Нацполиция

Во Львовской области медицинская авиация впервые доставила пациентку в больницу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА