Зеленский ввел в действие решение СНБО от 19 марта о санкциях против Януковича, Азарова и еще 25 физических лиц – указ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об экономических санкциях в отношении ряда юридических и физических лиц, в том числе бывших высокопоставленных украинских чиновников, включая экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова.

"Ввести в действие решение СНБО от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)" (прилагается). Контроль над выполнением решения СНБО… возложить на секретаря СНБО", - говорится в тексте соответствующего указа №151/2021 от 9 апреля, опубликованного на сайте главы Украинского государства.

Согласно опубликованному приложению к решению СНБО, бессрочные санкции вводятся против 27 физических лиц, граждан Украины и РФ, включая Януковича, Азарова, народного депутата Украины 5-7 созывов Вадима Колесниченко, экс-главы парламента Автономной республики Крым Владимира Константинова, самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова, депутатов Госдумы РФ Константина Затулина и Натальи Поклонской, олигарха Сергея Курченко, экс-командира полка милиции особого назначения "Беркут" Сергея Кусюка, экс-министров обороны Украины Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина, главы т.н. "ЛНР", Леонида Пасечника, экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки, экс-главы Национального банка Украины Игоря Соркина, экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника.

Также сроком на три года вводятся санкции в виде блокирования активов против трех юридических лиц: "Endless Moonlight Limited" и "Trading Field Limited", зарегистрированных в Гонгконге (КНР), а также ООО "ИСС-Софт", зарегистрированной в Москве (РФ).

Как сообщалось, 19 марта СНБО ввел экономические санкции в отношении ряда бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина ввела максимальный объем санкций, которые предусмотренные действующим законодательством. В СБУ сообщили, что в 2014 году эти должностные лица способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на "референдуме" в Крыму.