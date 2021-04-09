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21:13 09.04.2021

Тихановская рассчитывает встретиться с Байденом и Зеленским

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Тихановская рассчитывает встретиться с Байденом и Зеленским

Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что прорабатывается возможность ее встреч с президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы с Вашингтоном на связи. Самое большое препятствие планируемой встрече - Covid, он вносит коррективы в нашу работу, много международных поездок отменяется, либо переносится из-за ковидных ограничений. Мы также на постоянной связи с послом Джули Фишер, она рассказывает, как продвигаются дела", - отметила Тихановская во время онлайн-стрима на своём Youtube-канале в пятницу.

Также политик ответила на вопрос о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Такая встреча (с Зеленским - ИФ) сейчас обсуждается. Мы всячески способствуем тому, чтобы эта встреча состоялась", - подчеркнула Тихановская.

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Интерфакс-Украина
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