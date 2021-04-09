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21:08 09.04.2021

Прокурор Пономаренко в третий раз закрыл дело "Роттердам+" - НАБУ

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Прокурор Пономаренко в третий раз закрыл дело "Роттердам+" - НАБУ

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Пономаренко в пятницу в третий раз принял решение о закрытии уголовного производства в отношении должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), известного, как дело "Роттердам +".

"И это несмотря на тот факт, что предыдущие его решения аналогичного содержания отменялись прокурором высшего уровня и судом, которые согласились с позицией детективов, оценку делу должен предоставить суд", - сообщается в Телеграм-канале Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В Нацбюро заявили о планах обжаловать и это решение о закрытии дела прокурору высшего уровня, а также в очередной раз обратиться к генеральному прокурору для изменения старшего группы прокуроров, который прибегает к любым действиям, чтобы предотвратить направление дела в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

"Учитывая очевидную ангажированность и необъективность прокурора, Национальное бюро призывает Ирину Венедиктову рассмотреть этот вопрос и заменить Виталия Пономаренко", - говорится в сообщении.

Совокупность собранных доказательств в производстве, по убеждению НАБУ, является достаточным для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков в связи с принятием и применением формулы "Роттердам +". Об этом свидетельствуют, в том числе решение об отмене постановления Пономаренко о закрытии уголовного производства в связи с их незаконностью и необоснованностью, подчеркивают в Нацбюро.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 29 января 2021 года на своей странице в Facebook анонсировала судебную проверку дважды закрывшего дело "Роттердам+" прокурора САП Пономаренко. Позже, в середине февраля, она заявила, что этим делом должен заниматься новый глава САП.

НАБУ после второго закрытия дела 21 января заявило о намерении оспорить решение Пономаренко по "Роттердам+".

18 марта ВАКС отказал АО "Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ) в отводе Пономаренко от участия в деле "Роттердам+".

Днем ранее экс-депутат Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале сообщил, что НАБУ к 17 марта закончило свое расследование по делу "Роттердам+".

В апреле 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на э/э для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

САП и НАБУ в 2019 году уведомили о подозрении ряд лиц, в частности экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудников группы "ДТЭК".

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.

Дмитрий Вовк заявил, что правительство своим постановлением от 24 января 2020 года о формуле ценообразования на газ для "Нафтогаза Украины" фактически подтвердило справедливость "Роттердам+". По его словам, формула в постановлении правительства по газу построена на применении того же импортного паритета на уровне "хаб плюс логистика", что и утвержденная в его каденцию НКРЭКУ формула "Роттердам+".

 

Теги: #роттердам #набу #сап #энергетика
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